В Багдаде в результате пожара в больнице Ибн Аль-Хатиба, где оказывают помощь больным коронавирусом, погибло 82 и пострадало не менее 110 человек.

Правительство Ирака 25 апреля объявило по умершим трехдневный национальный траур.

Чрезвычайное происшествие признали угрозой национальной безопасности страны.

Пожар произошел из-за несоблюдения требований хранения кислорода в баллонах.

Местные журналисты сообщают о случаях удушья у больных коронавирусом в результате взрыва кислородных аппаратов.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил немедленно провести расследование происшествия и привлечь к ответственности виновных в халатности лиц.











В Ираке во время пожаре в больнице погибли 82 человека / 3 фотографии

Источник: Sky News Arabia

Фото: Sky News Arabia