В Багдаде в результате пожара в больнице Ибн Аль-Хатиба, где оказывают помощь больным коронавирусом, погибло 82 и пострадало не менее 110 человек.
Правительство Ирака 25 апреля объявило по умершим трехдневный национальный траур.
Чрезвычайное происшествие признали угрозой национальной безопасности страны.
Пожар произошел из-за несоблюдения требований хранения кислорода в баллонах.
Местные журналисты сообщают о случаях удушья у больных коронавирусом в результате взрыва кислородных аппаратов.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил немедленно провести расследование происшествия и привлечь к ответственности виновных в халатности лиц.
В Ираке во время пожаре в больнице погибли 82 человека / 3 фотографии
Источник: Sky News Arabia
Фото: Sky News Arabia