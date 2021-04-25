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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Ираке во время пожаре в больнице погибли 82 человека

Пожежа в лікарні Іраку

В Багдаде в результате пожара в больнице Ибн Аль-Хатиба, где оказывают помощь больным коронавирусом, погибло 82 и пострадало не менее 110 человек.

Правительство Ирака 25 апреля объявило по умершим трехдневный национальный траур.

Чрезвычайное происшествие признали угрозой национальной безопасности страны.

Пожар произошел из-за несоблюдения требований хранения кислорода в баллонах.

Местные журналисты сообщают о случаях удушья у больных коронавирусом в результате взрыва кислородных аппаратов.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил немедленно провести расследование происшествия и привлечь к ответственности виновных в халатности лиц.

  • Пожежа в лікарні Іраку
  • Пожежа в лікарні Іраку
  • Пожежа в лікарні Іраку
  • Пожежа в лікарні Іраку
  • Пожежа в лікарні Іраку
  • Пожежа в лікарні Іраку
В Ираке во время пожаре в больнице погибли 82 человека / 3 фотографии

Источник: Sky News Arabia

Фото: Sky News Arabia

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