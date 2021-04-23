Щонайменше 13 пацієнтів із Covid-19 загинули під час пожежі 23 квітня в приватній лікарні індійського міста Вірарі.

На момент, коли сталася надзвичайна подія, близько 03.15 за місцевим часом, у закладі перебувало 90 хворих.

Пожежу, що виникла через вибух у кондиціонері відділення інтенсивної терапії, ліквідували за дві години, повідомляє представник служби ліквідації наслідків стихійних лих.

Врятованих пацієнтів перевели до сусіднього закладу охорони здоров’я.

У березні через пожежу в лікарні Мумбаї, що надає допомогу хворим із Covid-19, загинуло дев’ять пацієнтів.

21 квітня в медичному закладі міста Нашік загинуло 29 людей через низький рівень кисню після його витоку в резервуар.

Критична кількість хворих на Covid-19 в Індії

Станом на 22 квітня зафіксували критичну кількість хворих на Covid-19 в Індії – майже 315 тис. нових випадків. Це стало світовим рекордом.

Експерти переконані, що до колапсу системи охорони здоров’я Індії призвело передчасне послаблення карантину.

Влада країни оголосила про заборону поїздок на всіх видах транспорту всередині країни. Така жорстка заборона не стосується лише медичних працівників та держслужбовців.

Джерело: Xinhuanet