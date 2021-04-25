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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

В Іраку під час пожежі в лікарні загинуло 82 людини

Пожежа в лікарні Іраку

У Багдаді внаслідок пожежі в лікарні Ібн Аль-Хатіба, де надають допомогу хворим на коронавірус, загинуло 82 та постраждало щонайменше 110 осіб.

Уряд Іраку 25 квітня оголосив за померлими триденну національну жалобу.

Надзвичайну подію визнали загрозою національній безпеці країни.

Пожежа сталась через недотримання вимог зберігання кисню в балонах.

Місцеві журналісти повідомляють про випадки задухи у хворих на коронавірус унаслідок вибуху кисневих апаратів.

Прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Каземі доручив негайно провести розслідування надзвичайної події та притягти до відповідальності винних у недбалості осіб.

  • Пожежа в лікарні Іраку
  • Пожежа в лікарні Іраку
  • Пожежа в лікарні Іраку
  • Пожежа в лікарні Іраку
  • Пожежа в лікарні Іраку
  • Пожежа в лікарні Іраку
В Іраку під час пожежі в лікарні загинуло 82 людини / 3 фотографии

Джерело: Sky News Arabia

Фото: Sky News Arabia

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