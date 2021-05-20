Била указкой и заставляла есть бумагу: на Хмельнитчине учительница издевалась над учениками

В одной из общеобразовательных школ Каменец-Подольского учительница младших классов публично издевалась над учениками.
Все подробности обнародовали родители учеников класса, где произошел инцидент.
К расследованию издевательств учительницы они привлекли не только правоохранителей и директора школы, но и представителей власти Каменца-Подольского.
— Такие действия, кроме как жестоким обращением с детьми, иначе и не назовешь, — прокомментировали полицейские.
Избиение учеников в Каменце-Подольском
Как сообщили родители, учительница младших классов издевалась над детьми целенаправленно и неоднократно.
В частности, она била детей головой о парту и указкой по пальцам, а также бросала в них острым циркулем.
Когда во время урока одному из учеников стало плохо и он начал блевать, учительница не позволила ему выйти из класса, зато публично заставила убрать за собой не тряпкой, а руками.
Перед этим женщина заставила ребенка съесть бумажку, заталкивая ее руками.
Проверка продолжается
По словам родителей пострадавших детей, обращение к депутатам и главы города было обусловлено тем, что школа, вероятно, могла замять дело и ограничиться выговором для учительницы.
Местные СМИ подтвердили, что ситуация находится на контроле управления образования и науки городского совета Каменец-Подольского.
Начальник управления Сергей Мельник телефону подтвердил, что продолжается служебное расследование.
Полиция Каменец-Подольского также начала рассмотрение материалов по факту травли учителем учеников.
Сама учительница, которая оказавшаяся в центре школьного скандала, никаких комментариев не дает.
Фото: Наталия Секридова