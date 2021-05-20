В одной из общеобразовательных школ Каменец-Подольского учительница младших классов публично издевалась над учениками.

Все подробности обнародовали родители учеников класса, где произошел инцидент.

К расследованию издевательств учительницы они привлекли не только правоохранителей и директора школы, но и представителей власти Каменца-Подольского.

— Такие действия, кроме как жестоким обращением с детьми, иначе и не назовешь, — прокомментировали полицейские.

Избиение учеников в Каменце-Подольском

Как сообщили родители, учительница младших классов издевалась над детьми целенаправленно и неоднократно.

В частности, она била детей головой о парту и указкой по пальцам, а также бросала в них острым циркулем.

Когда во время урока одному из учеников стало плохо и он начал блевать, учительница не позволила ему выйти из класса, зато публично заставила убрать за собой не тряпкой, а руками.

Перед этим женщина заставила ребенка съесть бумажку, заталкивая ее руками.















Била указкой и заставляла есть бумагу: на Хмельнитчине учительница издевалась над учениками / 4 фотографии

Проверка продолжается

По словам родителей пострадавших детей, обращение к депутатам и главы города было обусловлено тем, что школа, вероятно, могла замять дело и ограничиться выговором для учительницы.

Местные СМИ подтвердили, что ситуация находится на контроле управления образования и науки городского совета Каменец-Подольского.

Начальник управления Сергей Мельник телефону подтвердил, что продолжается служебное расследование.

Полиция Каменец-Подольского также начала рассмотрение материалов по факту травли учителем учеников.

Сама учительница, которая оказавшаяся в центре школьного скандала, никаких комментариев не дает.

Фото: Наталия Секридова