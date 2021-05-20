В одній із загальноосвітніх шкіл Кам’янця-Подільського вчителька молодших класів привселюдно знущалася над учнями.

Всі подробиці оприлюднили батьки учнів класу, де стався інцидент.

До розслідування знущань вчительки вони залучили не лише правоохоронців і директора школи, а й представників влади Кам’янця-Подільського.

– Такі дії, окрім як жорстоким поводженням з дітьми, інакше і не назвеш, – прокоментували поліцейські.

Побиття учнів в Кам’янці-Подільському

Як повідомили батьки, вчителька молодших класів знущалася над дітьми цілеспрямовано і неодноразово.

Зокрема, вона била дітей головою об парту і указкою по пальцях, а також кидала в них гострим циркулем.

Коли під час уроку одному з учнів стало погано і він почав блювати, вчителька не дозволила йому вийти з класу, натомість привселюдно змусила прибрати за собою не ганчіркою, а руками.

Перед цим жінка змусила дитину з’їсти папірець, заштовхуючи його руками.















Била указкою і змушувала їсти папір: на Хмельниччині вчителька знущалася над учнями / 4 фотографии

Перевірка триває

За словами батьків постраждалих дітей, звернення до депутатів та голови міста було зумовлено тим, що школа, ймовірно, могла зам’яти справу і обмежитися доганою для вчительки.

Місцеві ЗМІ підтвердили, що ситуація перебуває на контролі управління освіти та науки міської ради Кам’янця-Подільського.

Начальник управління Сергій Мельник телефоном підтвердив, що триває службове розслідування.

Поліція Кам’янця-Подільського також розпочала розгляд матеріалів за фактом цькування вчителем учнів.

Сама вчителька, яка опинилася в центрі шкільного скандалу, жодних коментарів не дає.

Фото: Наталія Секрідова