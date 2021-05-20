Била указкою і змушувала їсти папір: на Хмельниччині вчителька знущалася над учнями

В одній із загальноосвітніх шкіл Кам’янця-Подільського вчителька молодших класів привселюдно знущалася над учнями.
Всі подробиці оприлюднили батьки учнів класу, де стався інцидент.
До розслідування знущань вчительки вони залучили не лише правоохоронців і директора школи, а й представників влади Кам’янця-Подільського.
– Такі дії, окрім як жорстоким поводженням з дітьми, інакше і не назвеш, – прокоментували поліцейські.
Побиття учнів в Кам’янці-Подільському
Як повідомили батьки, вчителька молодших класів знущалася над дітьми цілеспрямовано і неодноразово.
Зокрема, вона била дітей головою об парту і указкою по пальцях, а також кидала в них гострим циркулем.
Коли під час уроку одному з учнів стало погано і він почав блювати, вчителька не дозволила йому вийти з класу, натомість привселюдно змусила прибрати за собою не ганчіркою, а руками.
Перед цим жінка змусила дитину з’їсти папірець, заштовхуючи його руками.
Перевірка триває
За словами батьків постраждалих дітей, звернення до депутатів та голови міста було зумовлено тим, що школа, ймовірно, могла зам’яти справу і обмежитися доганою для вчительки.
Місцеві ЗМІ підтвердили, що ситуація перебуває на контролі управління освіти та науки міської ради Кам’янця-Подільського.
Начальник управління Сергій Мельник телефоном підтвердив, що триває службове розслідування.
Поліція Кам’янця-Подільського також розпочала розгляд матеріалів за фактом цькування вчителем учнів.
Сама вчителька, яка опинилася в центрі шкільного скандалу, жодних коментарів не дає.
Фото: Наталія Секрідова