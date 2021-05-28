В Египте скончался бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. После погружения в воду для дайвинга 62-летний Гвоздь не выплыл.
По предварительной информации, спасатели нашли мужчину после исчезновения. Его доставили в больницу, где медики констатировали смерть.
Известно, что делом уже занимается Посольство Украины в Египте. Экс-глава разведки, вероятно, отдыхал вместе с женой в отеле Jaz Dahabeya Dahab.
Виктор Гвоздь занимал пост главы Службы внешней разведки с 2014 до 2016 года.
Кем был Виктор Гвоздь
Виктор Гвоздь был главой Службы внешней разведки Украины. Его назначили в 2014 году, в апреле 2016 года уволили по приказу пятого президента Петра Порошенко.
У Виктора Гвоздя осталось двое детей и жена.