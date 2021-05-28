У Єгипті помер колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь. Після занурення у воду для дайвінгу 62-річний Гвоздь не виплив. Трагедія трапилася близько 12.00 за київським часом поблизу міста Дахаб.

За попередньою інформацією, рятувальники знайшли чоловіка після зникнення. Його доправили у лікарню, де медики констатували смерть.

Відомо, що справою уже займається Посольство України в Єгипті. Екс-глава розвідки, ймовірно, відпочивав разом з дружиною у готелі Jaz Dahabeya Dahab.

Ким був Віктор Гвоздь

Віктор Гвоздь був очільником Служби зовнішньої розвідки України. Його призначили у 2014 році, у квітні 2016 року звільнили за наказом п’ятого президента Петра Порошенка.

У Віктора Гвоздя залишилося двоє дітей та дружина.