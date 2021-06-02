После изнасилования на кладбище: в Бельгии 14-летняя девочка совершила самоубийство

В Бельгии 14-летняя девочка стала жертвой группового изнасилования на кладбище. Через четыре дня после этого она совершила самоубийство.
Инцидент произошел в городе Генту. Известно, что к изнасилованию девочки причастны пятеро парней.
Трое несовершеннолетних подозреваемых сейчас находятся в специальном центре содержания.
Еще двух парней в возрасте 18 и 19 лет арестовали, они предстанут перед судом в ближайшее время.
Прокуроры подтвердили, что пока речь идет об обвинении в групповом изнасиловании, тогда как статья о доведении до самоубийства не рассматривается.
Что произошло
14-летняя школьница договорилась о встрече с товарищем на местном кладбище.
Парень, не предупредив подругу, пришел еще с четырьмя друзьями.
Вместе они поочередно насиловали девочку, а сам процесс снимали на камеры телефонов.
Вскоре после нападения фотографии обнаженной школьницы появились в соцсетях.
Именно это, как информируют источники, и стало главной причиной самоубийства девочки.