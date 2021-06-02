Після зґвалтування на цвинтарі: в Бельгії 14-річна дівчинка скоїла самогубство

В Бельгії 14-річна дівчинка стала жертвою групового зґвалтування на кладовищі. Через чотири дні після цього вона скоїла самогубство.
Інцидент стався у місті Гент. Наразі відомо, що до зґвалтування дівчинки причетні п’ятеро хлопців.
Троє неповнолітніх підозрюваних наразі перебувають у спеціальному центрі утримання.
Ще двох хлопців віком 18 і 19 років арештували, вони постануть перед судом найближчим часом.
Прокурори підтвердили, що наразі йдеться про звинувачення у груповому зґвалтуванні, натомість стаття про доведення до самогубства не розглядається.
Що сталося
14-річна школярка домовилася про зустріч із товаришем на місцевому цвинтарі.
Хлопець, не попередивши подругу, прийшов ще з чотирма друзями.
Разом вони по черзі ґвалтували дівчинку, а сам процес знімали на камери телефонів.
Невдовзі після нападу фотографії оголеної школярки з’явилися у соцмережах.
Саме це, як інформують джерела, і стало головною причиною самогубства дівчинки.