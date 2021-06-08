Выпала из окна общежития: во Львове погибла 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу

Во Львове трагически погибла 17-летняя студентка Ирина Квас. Она была чемпионкой Украины по пауэрлифтингу.

Во Львовской политехнике сообщили, что утром 8 июня девушка выпала с седьмого этажа общежития, расположенного на ул. Лисеницкая, 2.

До момента падения девушка закрылась в своей комнате изнутри, что делает возможной версию о самоубийстве.

Смерть чемпионки подтвердила Львовская областная федерация пауэрлифтинга. Что стало причиной инцидента, пока устанавливает полиция.

Что известно о погибшей студентке

Ирина Квас начала заниматься спортом в 11 лет. Уже в 2019 году она завоевала золото чемпионата Украины по пауэрлифтингу.

Она сумела присесть со штангой весом 125 килограмм, после чего исполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу с 130 килограммами.

Последний раз Ирина Квас участвовала в чемпионате Украины в составе сборной Львовщины несколько недель назад, в мае.

Во Львове девушка училась на втором курсе Технико-экономического колледжа Львовской политехники на специальности Правоведение.