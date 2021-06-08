Випала з вікна гуртожитку: у Львові загинула 17-річна чемпіонка України з пауерліфтингу

У Львові трагічно загинула 17-річна студентка Ірина Квас. Вона була чемпіонкою України з пауерліфтингу.

У Львівській політехніці повідомили, що вранці 8 червня дівчина випала з сьомого поверху гуртожитку, що розташований на вул. Лисеницькій, 2.

До моменту падіння дівчина зачинилась у своїй кімнаті зсередини, що робить можливою версію про самогубство.

Смерть чемпіонки підтвердила Львівська обласна федерація пауерліфтингу. Що могло стати причиною інциденту, наразі встановлює поліція.

Що відомо про загиблу студентку

Ірина Квас почала займатися спортом в 11 років. Вже у 2019 році вона здобула золото чемпіонату України з пауерліфтингу.

Вона зуміла присісти зі штангою вагою 125 кілограм, після чого виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою та станову тягу зі 130 кілограмами.

Востаннє Ірина Квас брала участь в чемпіонаті України у складі збірної Львівщини декілька тижнів тому, у травні.

У Львові дівчина навчалася на другому курсі Техніко-економічного коледжу Львівської політехніки на спеціальності Правознавство.