Самой младшей было 12 лет: дело фотографа-растлителя Ктиторчука передали в суд

В Киеве завершено досудебное расследование по делу скандального фотографа Александра Ктиторчука. Осенью 2020 года его обвинили в развращении и изнасиловании семерых несовершеннолетних девушек.

Уголовное производство сразу по нескольким статьям — ч. 2 ст. 153, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 152, ч. 3, 4 ст. 152, ч. 1 ст. 156 УК Украины.

Речь идет о совершении особо тяжких преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

Ювенальные прокуроры подтвердили, что фотографу Алекснадру Ктиторчуку инкриминируют 11 преступных эпизодов.

Потерпевшими семь несовершеннолетних девушек, которых подозреваемый приглашал на свои фотосессии.

Двое из них на момент изнасилования не достигли 14-летнего возраста, самой младшей было всего 12 лет.

В ближайшее время по делу фотографа Александра Ктиторчука начнутся первые судебные слушания. Подозреваемый находится под стражей.

Кто такой Александр Ктиторчук

Известный украинский фотограф Александр Ктиторчук оказался в центре секс-скандала в конце ноября прошлого года.

На протяжении своей карьеры фотографа он снимал десятки украинских звезд, а его любимым жарном была фотография в стиле ню.

В одном из интервью Ктиторчук сказал, что раздеть модель — это не самоцель, ведь если она ему доверяет, то сделает это сама.

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