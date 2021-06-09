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Наташа Тарчевська |

Наймолодшій було 12 років: справу фотографа-розбещувача Ктиторчука передали до суду

Наймолодшій було 12 років: справу фотографа-розбещувача Ктиторчука передали до суду

У Києві завершено досудове розслідування у справі скандального фотографа Олександра Ктиторчука. Восени 2020 року його звинуватили в розбещенні і зґвалтуванні сімох неповнолітніх дівчат.

Кримінальне провадження одразу за декількома статтями – ч. 2 ст. 153, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 152, ч. 3, 4 ст. 152, ч. 1 ст. 156 КК України.

Йдеться про вчинення особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.

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Жертва обставин чи педофіл? Головне про справу фотографа Олександра Ктиторчука

Ювенальні прокурори підтвердили, що фотографу Олекснадру Ктиторчуку інкримінують 11 злочинних епізодів.

Потерпілими є сім неповнолітніх дівчат, яких підозрюваний запрошував на свої фотосесії.

Двоє з них на момент зґвалтування не досягли 14-річного віку, наймолодшій було лише 12 років.

Найближчим часом у справі фотографа Олександра Ктиторчука розпочнуться перші судові слухання. Підозрюваний перебуває під вартою.

Хто такий Олександр Ктиторчук

Відомий український фотограф Олександр Ктиторчук опинився в центрі секс-скандалу наприкінці листопада минулого року.

Протягом своєї кар’єри фотографа він знімав десятки українських зірок, а його улюбленим жарном була фотографія в стилі ню.

В одному з інтерв’ю Ктиторчук сказав, що роздягнути модель – це не самоціль, адже якщо вона йому довіряє, то зробить це сама.

Усе, що потрібно знати про справу Олександра Ктиторчука, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Прокуратура Києва

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