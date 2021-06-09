Провалилось дно кабины: в Киеве в результате аварии лифта погиб мужчина

В одной из многоэтажек Киева оборвался лифт. В результате аварии погиб мужчина.

Об этом сообщили в управлении службы чрезвычайных ситуаций города. Скорее всего, провалилось дно кабины лифта.

Авария произошла в шестнадцатиэтажном доме, район и улицу пока не разглашают.

— На месте происшествия было установлено, что человек находится в шахте на первом этаже, тогда как сама кабина — на 16-м этаже. По предварительным данным, там проводились ремонтные работы. Спасатели достали из шахты тело мужчины, — заявила пресс-секретарь ведомства Светлана Водолага.

Все обстоятельства аварии лифта в Киеве будут устанавливать правоохранители.

Падение лифта с украинцами в Польше

4 июня в Польше упал лифт с двумя украинскими рабочими.

Кабина лифта оборвалась с 15-го этажа жилого дома. Высота падения составляла около 40 метров.

Прокуратура города Лодзь, где произошла авария, назвала предварительную причину аварии. Обрыв мог произойти из-за неправильного монтажа троса.

Временную платформу в шахте лифта, где работали украинцы, установили вместо конструкции лифта, которую вытащили для смены на новую.

Источник: Суспільне