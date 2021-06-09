Провалилося дно кабіни: в Києві внаслідок аварії ліфта загинув чоловік

В одній із багатоповерхівок Києва обірвався ліфт. Внаслідок аварії загинув чоловік.
Про це повідомили в управлінні служби надзвичайних ситуацій міста. Найімовірніше, провалилося дно кабіни ліфта.
Аварія сталася у шістнадцятиповерховому будинку, район та вулицю наразі не розголошують.
– На місці події було встановлено, що людина знаходиться у шахті на першому поверсі, сама кабіна на 16-му поверсі. За попередніми даними, там проводилися ремонтні роботи. Рятувальники дістали з шахти тіло чоловіка, – заявила речниця відомства Світлана Водолага.
Всі обставини аварії ліфта у Києві встановлюватимуть правоохоронці.
Падіння ліфта з українцями в Польщі
4 червня в Польщі впав ліфт з двома українськими робітниками.
Кабіна ліфта обірвалася з 15-го поверху у житловому будинку. Висота падіння становила близько 40 метрів.
Прокуратура міста Лодзь, де сталася аварія, назвала попередню причину аварії. Обрив міг статися через неправильне монтування троса.
Тимчасову платформу в шахті ліфта, де працювали українці, встановили замість конструкції ліфта, яку витягли для заміни на нову.
Джерело: Суспільне