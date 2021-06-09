Провалилося дно кабіни: в Києві внаслідок аварії ліфта загинув чоловік

В одній із багатоповерхівок Києва обірвався ліфт. Внаслідок аварії загинув чоловік.

Про це повідомили в управлінні служби надзвичайних ситуацій міста. Найімовірніше, провалилося дно кабіни ліфта.

Аварія сталася у шістнадцятиповерховому будинку, район та вулицю наразі не розголошують.

– На місці події було встановлено, що людина знаходиться у шахті на першому поверсі, сама кабіна на 16-му поверсі. За попередніми даними, там проводилися ремонтні роботи. Рятувальники дістали з шахти тіло чоловіка, – заявила речниця відомства Світлана Водолага.

Всі обставини аварії ліфта у Києві встановлюватимуть правоохоронці.

Падіння ліфта з українцями в Польщі

4 червня в Польщі впав ліфт з двома українськими робітниками.

Кабіна ліфта обірвалася з 15-го поверху у житловому будинку. Висота падіння становила близько 40 метрів.

Прокуратура міста Лодзь, де сталася аварія, назвала попередню причину аварії. Обрив міг статися через неправильне монтування троса.

Тимчасову платформу в шахті ліфта, де працювали українці, встановили замість конструкції ліфта, яку витягли для заміни на нову.

Джерело: Суспільне