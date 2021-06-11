В Дарницком районе Киева из-за технических неполадок в шахте лифта погиб мужчина.

Смертельный инцидент не на шутку перепугал жильцов дома: услышав сильный грохот, они подумали, что произошел взрыв.

В Киеве при падении лифта погиб ремонтник, его напарника спас звонок жены / 5 фотографий

В 16-этажном доме на улице Декабристов (Харьковский массив) 40-летний Виктор вместе с напарником устанавливали новое лифтовое оборудование.

Платформа, на которой стоял мужчина, внезапно оборвалась и полетела вниз с последнего этажа. Медики констатировали, что ремонтник умер мгновенно.

А вот коллегу Виктора от смерти спас звонок жены. Именно в тот момент, когда платформа оборвалась, мужчина вышел поговорить с любимой на балкон.

Почему обрушилась платформа

Как пояснили жильцы подъезда, где произошла трагедия, ремонтники во время замены тросов могли забыть о фиксации, поэтому лифтовая пол и обвалилась.

Соседи утверждают, что собственными глазами видели, как ремонтники работали без страховки.

Между тем компания, выигравшая тендер на плановую замену лифтового подъемника в подъезде, с журналистами общаться не хочет.

Правоохранители расследуют смерть 40-летнего мужчины по статье о нарушении правил безопасности.