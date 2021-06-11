В Дарницькому районі Києва через технічні неполадки в шахті ліфта загинув чоловік.

Смертельний інцидент не на жарт перелякав мешканців будинку: почувши сильний гуркіт, вони подумали, що стався вибух.

В Києві під час падіння ліфта загинув ремонтник, його напарника врятував дзвінок дружини / 5 фотографий

В 16-поверховому будинку на вулиці Декабристів (Харківський масив) 40-річний Віктор разом із напарником встановлювали нове ліфтове обладнання.

Платформа, на якій стояв чоловік, раптово обірвалася і полетіла вниз із останнього поверху. Медики констатували, що ремонтник помер миттєво.

А от колегу Віктора від смерті врятував дзвінок дружини. Саме тієї миті, коли платформа обірвалася, чоловік вийшов поговорити з коханою на балкон.

Чому впала платформа

Як пояснили мешканці під’їзду, де сталася трагедія, ремонтники під час заміни тросів могли забути про фіксацію, тому ліфтова підлога й обвалилася.

Сусіди стверджують, що на власні очі бачили, як ремонтники працювали без жодної страховки.

Тим часом компанія, яка виграла тендер на планову заміну ліфтового підйомника в під’їзді, з журналістами спілкуватися не хоче.

Правоохоронці розслідують смерть 40-річного чоловіка за статтею про порушення правил безпеки.