В Києві під час падіння ліфта загинув ремонтник, його напарника врятував дзвінок дружини

В Дарницькому районі Києва через технічні неполадки в шахті ліфта загинув чоловік.
Смертельний інцидент не на жарт перелякав мешканців будинку: почувши сильний гуркіт, вони подумали, що стався вибух.
В 16-поверховому будинку на вулиці Декабристів (Харківський масив) 40-річний Віктор разом із напарником встановлювали нове ліфтове обладнання.
Платформа, на якій стояв чоловік, раптово обірвалася і полетіла вниз із останнього поверху. Медики констатували, що ремонтник помер миттєво.
А от колегу Віктора від смерті врятував дзвінок дружини. Саме тієї миті, коли платформа обірвалася, чоловік вийшов поговорити з коханою на балкон.
Чому впала платформа
Як пояснили мешканці під’їзду, де сталася трагедія, ремонтники під час заміни тросів могли забути про фіксацію, тому ліфтова підлога й обвалилася.
Сусіди стверджують, що на власні очі бачили, як ремонтники працювали без жодної страховки.
Тим часом компанія, яка виграла тендер на планову заміну ліфтового підйомника в під’їзді, з журналістами спілкуватися не хоче.
Правоохоронці розслідують смерть 40-річного чоловіка за статтею про порушення правил безпеки.