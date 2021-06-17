В городе Борисполь Киевской области женщина убила ножом своего мужа. Пара жила в местном общежитии и решила поужинать в беседке, на улице.

По словам подозреваемой, она нарезала фрукты к столу, когда сожитель будто взбесился и стал ее дергать. 43-летняя Ирина взяла нож и ударила им в грудь любимому — лезвие попало в сердце.

— Между супругами сначала случилась ссора, которая, собственно, и закончилась умышленным убийством. В результате такого бытового конфликта мы имеем убийство и до 15 лет лишения свободы.

Поскольку женщина воспитывает двух несовершеннолетних детей, суд сжалился и вместо СИЗО назначил ей домашний арест. Сама Ирина комментировать убийство отказывается.

Соседи из общежития рассказывают, что погибший был третьим мужем женщины и появился в ее жизни несколько месяцев назад. От других браков подозреваемая имеет двоих детей, но ее называют заботливой матерью.

Также оказалось, что покойный муж ранее отбывал наказание в тюрьме за убийство жены.