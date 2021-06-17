У місті Бориспіль Київської області жінка вбила ножем власного чоловіка. Пара мешкала в місцевому гуртожитку і вирішила повечеряти в альтанці, що на вулиці.

За словами підозрюваної, вона саме нарізала фрукти до столу, коли співмешканець ніби оскаженів і почав її смикати. 43-річна Ірина взяла ножа і вдарила ним у груди коханому – лезо поцілило в саме серце.

– Між подружжям спочатку трапилася сварка, яка, власне, і закінчилася умисним вбивством. У результаті такого побутового конфлікту ми маємо вбивство і до 15 років позбавлення волі.

Оскільки жінка виховує двох неповнолітніх дітей, суд зжалився і замість СІЗО призначив їй домашній арешт. Сама Ірина коментувати вбивство відмовляється.

Сусіди з гуртожитку розповідають, що загиблий був третім чоловіком жінки і з’явився в її житті кілька місяців тому. Від інших шлюбів підозрювана має двоє дітей, але її називають дбайливою матір’ю.

Також виявилося, що покійний чоловік раніше відбував покарання у в’язниці за вбивство дружини.