С начала лета на украинских водоемах утонуло 52 человека, 14 из них — дети. Только за 16 июня погибли двое взрослых лиц и двое несовершеннолетних.
Такую статистику приводит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. 16 июня в Киеве утонул парень 2002 года — его тело обнаружили водолазы. Во время купания он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Еще одна трагедия произошла в городе Червоноград на Львовщине. В местном водоеме утонул подросток 2007 года рождения.
В этот же день в пруду города Покровск Донецкой области утонул парень 2006 года. Причиной стало нарушение правил поведения в воде.
16 июня спасателям удалось вовремя помочь мужчине 1983 года рождения. Он пытался переплыть лиман в Николаеве, однако на середине водоема выдохся.
ГСЧС напоминает о правилах безопасного отдыха у водоемов:
- детям разрешено купаться только в сопровождении взрослых;
- несовершеннолетние, которые не умеют плавать, должны заходить в воду только по пояс;
- купаться в не отведенных для этого местах запрещено;
- не употребляйте алкогольные напитки до и во время купания;
- не плавайте в с использованием опасных средств;
- не прыгайте с мест, которые для этого не оборудованы;
- не купайтесь в одиночку;
- не приближайтесь близко к водному транспорту, который движется;
- не проводите в воде опасные игры, сковывающие движение тела.