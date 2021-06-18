С начала лета на украинских водоемах утонуло 52 человека, 14 из них — дети. Только за 16 июня погибли двое взрослых лиц и двое несовершеннолетних.

Такую статистику приводит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. 16 июня в Киеве утонул парень 2002 года — его тело обнаружили водолазы. Во время купания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одна трагедия произошла в городе Червоноград на Львовщине. В местном водоеме утонул подросток 2007 года рождения.

В этот же день в пруду города Покровск Донецкой области утонул парень 2006 года. Причиной стало нарушение правил поведения в воде.

16 июня спасателям удалось вовремя помочь мужчине 1983 года рождения. Он пытался переплыть лиман в Николаеве, однако на середине водоема выдохся.

ГСЧС напоминает о правилах безопасного отдыха у водоемов: