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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

С начала лета в Украине утонуло 54 человека, 14 из них — дети

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С начала лета на украинских водоемах утонуло 52 человека, 14 из них — дети. Только за 16 июня погибли двое взрослых лиц и двое несовершеннолетних.

Такую статистику приводит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. 16 июня в Киеве утонул парень 2002 года — его тело обнаружили водолазы. Во время купания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одна трагедия произошла в городе Червоноград на Львовщине. В местном водоеме утонул подросток 2007 года рождения.

В этот же день в пруду города Покровск Донецкой области утонул парень 2006 года. Причиной стало нарушение правил поведения в воде.

16 июня спасателям удалось вовремя помочь мужчине 1983 года рождения. Он пытался переплыть лиман в Николаеве, однако на середине водоема выдохся.

ГСЧС напоминает о правилах безопасного отдыха у водоемов:

  • детям разрешено купаться только в сопровождении взрослых;
  • несовершеннолетние, которые не умеют плавать, должны заходить в воду только по пояс;
  • купаться в не отведенных для этого местах запрещено;
  • не употребляйте алкогольные напитки до и во время купания;
  • не плавайте в с использованием опасных средств;
  • не прыгайте с мест, которые для этого не оборудованы;
  • не купайтесь в одиночку;
  • не приближайтесь близко к водному транспорту, который движется;
  • не проводите в воде опасные игры, сковывающие движение тела.

Источник: ГСЧС

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