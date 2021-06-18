Від початку літа на українських водоймах потонуло 52 особи, 14 з них – діти. Лише за 16 червня загинуло двоє дорослих осіб та двоє неповнолітніх.

Таку статистику наводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 16 червня у Києві потонув хлопець 2002 року – його тіло виявили водолази. Під час купання він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Ще одна трагедія трапилася у місті Червоноград, що на Львівщині. У місцевій водоймі потонув підліток 2007 року народження.

Цього ж дня у ставку міста Покровськ Донецької області потонув хлопець 2006 року. Причиною стало порушення правил поведінки у воді.

16 червня рятувальникам вдалося вчасно допомогти чоловіку 1983 року народження. Він намагався переплисти лиман у Миколаєві, однак на середині водойми знесилився.

ДСНС нагадує про правила безпечного відпочинку біля водойм: