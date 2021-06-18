Від початку літа на українських водоймах потонуло 52 особи, 14 з них – діти. Лише за 16 червня загинуло двоє дорослих осіб та двоє неповнолітніх.
Таку статистику наводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 16 червня у Києві потонув хлопець 2002 року – його тіло виявили водолази. Під час купання він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Ще одна трагедія трапилася у місті Червоноград, що на Львівщині. У місцевій водоймі потонув підліток 2007 року народження.
Цього ж дня у ставку міста Покровськ Донецької області потонув хлопець 2006 року. Причиною стало порушення правил поведінки у воді.
16 червня рятувальникам вдалося вчасно допомогти чоловіку 1983 року народження. Він намагався переплисти лиман у Миколаєві, однак на середині водойми знесилився.
ДСНС нагадує про правила безпечного відпочинку біля водойм:
- дітям дозволено купатися лише у супроводі дорослих;
- неповнолітні, які не вміють плавати, повинні заходити у воду тільки до пояса;
- купатися в невідведених для цього місцях заборонено;
- не вживайте алкогольні напої до та під час купання;
- не плавайте з використанням небезпечних заходів;
- не стрибайте з місць, які для цього не обладнані;
- не купайтеся наодинці;
- не наближайтеся близько до водного транспорту, який рухається;
- не проводьте у воді небезпечні ігри, що сковують рух тіла.