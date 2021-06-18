Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

З початку літа в Україні потонуло 54 людини, 14 з них – діти

річка, вода, водойма, втопитися

Від початку літа на українських водоймах потонуло 52 особи, 14 з них – діти. Лише за 16 червня загинуло двоє дорослих осіб та двоє неповнолітніх.

Таку статистику наводить Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 16 червня у Києві потонув хлопець 2002 року – його тіло виявили водолази. Під час купання він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Ще одна трагедія трапилася у місті Червоноград, що на Львівщині. У місцевій водоймі потонув підліток 2007 року народження.

Цього ж дня у ставку міста Покровськ Донецької області потонув хлопець 2006 року. Причиною стало порушення правил поведінки у воді.

16 червня рятувальникам вдалося вчасно допомогти чоловіку 1983 року народження. Він намагався переплисти лиман у Миколаєві, однак на середині водойми знесилився.

ДСНС нагадує про правила безпечного відпочинку біля водойм:

  • дітям дозволено купатися лише у супроводі дорослих;
  • неповнолітні, які не вміють плавати, повинні заходити у воду тільки до пояса;
  • купатися в невідведених для цього місцях заборонено;
  • не вживайте алкогольні напої до та під час купання;
  • не плавайте з використанням небезпечних заходів;
  • не стрибайте з місць, які для цього не обладнані;
  • не купайтеся наодинці;
  • не наближайтеся близько до водного транспорту, який рухається;
  • не проводьте у воді небезпечні ігри, що сковують рух тіла.

Джерело: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка