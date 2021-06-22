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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Оползень на пляже Одесской области: под завалами ищут людей

зсув ґрунту на пляжі на одещині

22 июня возле базы отдыха в Белгород-Днестровском районе произошел оползень. Сейчас на месте происшествия ищут возможных пострадавших людей.

Так, инцидент произошел на берегу моря возле села Лебедевка.

По информации спасателей, прибывших на место происшествия, произошел обвал грунта высотой 15 м на площади около 150 кв. м.

Оползень в Одесской области 22 июня — первые подробности
зсув ґрунта на пляжі одещина
Оползень в Одесской области 22 июня — первые подробности
зсув ґрунта на пляжі одещина
Оползень на пляже Одесской области: под завалами ищут людей / 2 фотографии

К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители.

Кроме того, на месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих.

Информация о возможных пострадавших сейчас проверяется.

Всего к поисковым работам задействовано семь единиц техники и 40 человек.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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