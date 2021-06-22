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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Зсув ґрунту на пляжі Одеської області: під завалами шукають людей

зсув ґрунту на пляжі на одещині

22 червня біля бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі стався зсув ґрунту. Наразі на місці події шукають можливих постраждалих людей.

Так, інцидент стався на березі моря біля села Лебедівка.

За інформацією рятувальників, які приїхали на місце події, стався обвал ґрунту висотою 15 м на площі близько 150 кв. м.

Зсув ґрунту в Одеській області 22 червня – перші подробиці
зсув ґрунта на пляжі одещина
Зсув ґрунту в Одеській області 22 червня – перші подробиці
зсув ґрунта на пляжі одещина
Зсув ґрунту на пляжі Одеської області: під завалами шукають людей / 2 фотографии

До пошукових робіт залучені рятувальники, військовослужбовці та місцеві мешканці.

Окрім того, на місці події виявлені речі відпочиваючих.

Інформація про можливих постраждалих наразі перевіряється.

Загалом до пошукових робіт залучено сім одиниць техніки та 40 осіб.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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