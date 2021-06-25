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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Китае в школе боевых искусств случился пожар: 18 человек погибли

Вогонь, огонь, пожар, пожежа

В Китае случился пожар — огонь разгорелся в школе боевых искусств. По меньшей мере 18 человек погибли и еще 16 людей получили ранения.

По данным местных СМИ, большинство жертв были воспитанниками интерната в возрасте от семи до 16 лет. В настоящее время пожар потушили, правоохранители выясняют причину возгорания.

На момент возникновения пожара в помещении находились 34 человека. Всех раненых доставили в местную больницу, среди них четверо людей получили серьезные травмы.

Руководителя центра в провинции Хэнань задержали полицейские. Эта провинция считается родиной традиционных китайских боевых искусств и является домом для многих академий кунг-фу.

Среди самых крупных — знаменитая Школа боевых искусств Шаолинь, в которой работают сотни учителей и десятки тысяч учеников.

Пожары со смертельным исходом распространены в Китае. Здесь часто пренебрегают правилами техники безопасности. Только за одну неделю июня более 30 рабочих погибли в результате двух взрывов газа на шахтах в провинциях Хэнань и Хубэй.

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Источник: France24

Фото: Pexels

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