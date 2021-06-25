У Китаї сталася пожежа – вогонь розгорівся у школі бойових мистецтв. Щонайменше 18 людей загинули та ще 16 людей отримали поранення.

За даними місцевих ЗМІ, більшість жертв були вихованцями інтернату у віці від семи до 16 років. Наразі пожежу загасили, правоохоронці з’ясовують причину загорання.

На момент виникнення пожежі у приміщенні перебувало 34 особи. Всіх поранених доставили у місцеву лікарню, серед них четверо людей отримали серйозні травми.

Керівника центру в провінції Хенань затримали поліцейські. Ця провінція вважається батьківщиною традиційних китайських бойових мистецтв та є домом для багатьох академій кунг-фу.

Серед найбільших – знаменита Школа бойових мистецтв Шаолінь, в якій працюють сотні вчителів та десятки тисяч учнів.

Пожежі зі смертельними наслідками поширені у Китаї. Тут часто нехтують правилами техніки безпеки. Лише за один тиждень червня понад 30 робітників загинуло у результаті двох вибухів газу на шахтах в провінціях Хенань та Хубей.

Джерело: France24