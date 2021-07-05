В Грузии во время спуска с горы Тетнульд погиб альпинист из Украины 57-летний Анатолий Мрачковский. Сейчас его тело должны доставить на родину.

1 июля 2021 года мужчина совершил восхождение на вершину горы Тетнульд (4 852 м). Это было сделано в рамках учебно-тренировочных сборов, проведенных Федерацией альпинизма и скалолазания Киева.

Однако уже 2 июля в 10.30 по местному времени во время спуска с горы альпинист погиб в результате срыва на снежном склоне на высоте 3 400 м.

Через четыре часа после трагедии его вертолетом доставили в местную больницу города Местии. Там врачи констатировали смерть Мрачковского.

В Федерации отметили, что Анатолий не раз участвовал в учебно-тренировочных сборах.

Также он самостоятельно ходил в горы с друзьями и покорял вершины пик Ленина, Казбек, Маттерхорн и др.

Источник: Федерация альпинизма и скалолазания

Фото: Федерация альпинизма и скалолазания