У Грузії під час спуску з гори Тетнульді загинув альпініст з України – 57-річний Анатолій Мрачковський. Наразі його тіло мають доставити на батьківщину.

1 липня 2021 року чоловік здійснив сходження на вершину гори Тетнульді (4 852 м). Це було зроблено в межах навчально-тренувальних зборів, проведених Федерацією альпінізму і скелелазіння Києва.

Однак вже 2 липня о 10.30 за місцевим часом під час спуску з гори альпініст загинув внаслідок зриву на сніжному схилі на висоті 3 400 м.

За чотири години після трагедії його гелікоптером доставили в місцеву лікарню міста Местії. Там лікарі констатували смерть Мрачковського.

У Федерації зауважили, що Анатолій не раз брав участь у навчально-тренувальних зборах.

Також він самостійно ходив у гори з друзями та підкорював вершини пік Леніна, Казбек, Маттерхорн тощо.

Джерело: Федерація альпінізму і скелелазіння

Фото: Федерація альпінізму і скелелазіння