В Киеве правоохранители направили в суд материалы расследования относительно группы людей, которые обманом вербовали граждан Украины для незаконной работы в Российской Федерации.

Правонарушители создавали объявление в интернете о трудоустройстве курьером-экспедитором за границей. Сообщники организовали псевдоофисы, где встречали людей, которые соглашались на работу.

Некоторым работникам мужчины покупали билеты на поезд в Киев. Однако вместо предоставления работы курьером злоумышленники перенаправляли украинцев в Россию, где граждан заставляли работать наркодилерами.

Распространяя наркотики, украинцы попадали в поле зрения российских правоохранительных органов и поэтому сейчас отбывают наказание на территории этого государства.

По данным Нацполиции, четверо мужчин в течение 2015-2016 годов вербовали местных жителей Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областей для работы за границей.

Во время досудебного расследования следователи доказали причастность мужчин еще к 10 аналогичным эпизодам. Злоумышленников подозревают по статье 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Следователи завершили досудебное расследование.

Сейчас соответствующие материалы по уголовному производству с обвинительным актом направили в суд. Подозреваемым мужчинам грозит до 15 лет заключения с возможной конфискацией имущества.