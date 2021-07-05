У Києві правоохоронці скерували до суду матеріали розслідування щодо групи людей, які обманом вербували громадян України для незаконної роботи у Російській Федерації.

Правопорушники створювали оголошення в інтернеті про працевлаштування кур’єром-експедитором за кордоном. Спільники організували псевдоофіси, де зустрічали людей, які погоджувалися на роботу.

Деяким робітникам чоловіки купували квитки на потяг до Києва. Проте замість надання роботи кур’єром зловмисники перенаправляли українців у Росію, де громадян змушували працювати наркодилерами.

Через розповсюдження наркотиків українці потрапляли у поле зору російських правоохоронців та через це наразі відбувають покарання на території цієї держави.

За даними Нацполіції, четверо чоловіків протягом 2015-2016 років вербували місцевих жителів Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей для роботи за кордоном.

Під час досудового розслідування слідчі довели причетність чоловіків ще до 10 аналогічних епізодів. Зловмисників підозрюють за статтею 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Слідчі завершили досудове розслідування.

Наразі відповідні матеріали щодо кримінального провадження з обвинувальним актом скерували до суду. Підозрюваним чоловікам загрожує до 15 років ув’язнення із можливою конфіскацією майна.