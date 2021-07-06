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Наташа Тарчевська |

Требуют 0,5 биткоина: в Киеве заминировали здание горсовета, продолжается эвакуация

Требуют 0,5 биткоина: в Киеве заминировали здание горсовета, продолжается эвакуация

В Киеве поступило сообщение о минировании здания городского совета. Требованием минера является выкуп в размере 0,5 биткоина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко. Отметим, что по состоянию на 6 июля 0,5 биткоина составляет около $17 тыс.

— Принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц, — отметил чиновник.

Он также выразил надежду, что инцидент с минированием является фейком.

Подобный инцидент в Киевском горсовете произошел во время заседания 10 июня, но тогда обошлось без эвакуации.

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