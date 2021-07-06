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Наташа Тарчевська |

Вимагають 0,5 біткоіна: у Києві замінували будівлю міськради, триває евакуація

Вимагають 0,5 біткоіна: у Києві замінували будівлю міськради, триває евакуація

У Києві надійшло повідомлення про замінування будівлі міської ради. Вимогою мінера є викуп у розмірі 0,5 біткоїна.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник київського міського голови Володимир Бондаренко. Зазначимо, що станом на 6 липня 0,5 біткоїна дорівнює близько $17 тис.

– Прийнято рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб, – зазначив чиновник.

Він також висловив надію, що інцидент із замінуванням є фейком. На місці події працюють правоохоронці, усі подробиці встановлюються.

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