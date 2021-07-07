ДТП в Яремче: авто слетело с горной дороги в обрыв (ФОТО)

В Яремче Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП на горной дороге.

Полиция устанавливает личности четырех погибших людей — это женщина и трое мужчин.

Авария произошла в районе 11.00. Белый Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв.

В результате ДТП все пассажиры и водитель автомобиля погибли на месте.

Слетели в обрыв: на горной дороге в Яремче в ДТП погибли четыре человека / 3 фотографии

Возраст и место жительства погибших будет установлено в ближайшее время.

На месте инцидента продолжают работать правоохранители.