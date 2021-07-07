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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Злетіли в обрив: на гірській дорозі в Яремче в ДТП загинуло чотири людини

Злетіли в обрив: на гірській дорозі в Яремче в ДТП загинуло чотири людини

В Яремче на Івано-Франківщині сталася смертельна ДТП на гірській дорозі.

Поліція встановлює особи чотирьох загиблих людей – це жінка і троє чоловіків.

Аварія сталася в районі 11.00. Білий Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив.

Внаслідок ДТП усі пасажири та водій автомобіля загинули на місці.

ДТП в Яремче: авто злетіло з гірської дороги в обрив (ФОТО)
ДТП в Яремче: авто злетіло з гірської дороги в обрив (ФОТО)
ДТП в Яремче: авто злетіло з гірської дороги в обрив (ФОТО)
ДТП в Яремче: авто злетіло з гірської дороги в обрив (ФОТО)
ДТП в Яремче: авто злетіло з гірської дороги в обрив (ФОТО)
ДТП в Яремче: авто злетіло з гірської дороги в обрив (ФОТО)
Злетіли в обрив: на гірській дорозі в Яремче в ДТП загинуло чотири людини / 3 фотографии

Вік і місце проживання загиблих буде встановлено найближчим часом.

На місці інциденту продовжують працювати правоохоронці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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