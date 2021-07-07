ДТП в Яремче: авто злетіло з гірської дороги в обрив (ФОТО)

В Яремче на Івано-Франківщині сталася смертельна ДТП на гірській дорозі.

Поліція встановлює особи чотирьох загиблих людей – це жінка і троє чоловіків.

Аварія сталася в районі 11.00. Білий Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив.

Внаслідок ДТП усі пасажири та водій автомобіля загинули на місці.

Злетіли в обрив: на гірській дорозі в Яремче в ДТП загинуло чотири людини / 3 фотографии

Вік і місце проживання загиблих буде встановлено найближчим часом.

На місці інциденту продовжують працювати правоохоронці.