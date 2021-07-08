В торговом центре США потеряли 3-метрового питона — пришлось закрыть 140 магазинов

В американском штате Луизиана уже два дня подряд разыскивают крупного бирманского питона.

Об исчезновении змеи сообщил генеральный директор Blue Zoo Уэс Хоуз.

Его зоопарк открылся в торговом центре штата в апреле этого года: на время поисков более 140 магазинов прекратили свою работу.

— Одна из больших проблем заключается в том, что змея проскользнула между стеной и не может самостоятельно выбраться. Мы не собираемся относиться к этому иначе, чем если бы пропал ребенок. Для нас очень важно спасти ее, — заявил директор зоопарка.

Самку питона бананово-желтого цвета зовут Кара, ее длина составляет примерно 3,6 м (12 футов).

Руководство зоопарка Blue Zoo позаботились, чтобы по всей территории торгового центра разместили еду, которая смогла бы привлечь внимание Кары.

Также были установлены камеры ночного видения и камеры с датчиками движения, чтобы специалисты смогли разглядеть питона среди стен и стеклянных декораций торгового центра.

Источник: Blue Zoo Baton Rouge