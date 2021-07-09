В Австрии вблизи Альп перевернулся поезд, в котором ехали школьники. В результате инцидента из 54 пассажиров 17 получили ранения.

Происшествие случилось около 7.00 по местному времени на железной дороге в долине реки Мур, что на юго-востоке страны. Один из трех вагонов поезда упал в реку.

Командир местных служб спасения Антон Шильхер заявил, что всем пострадавшим удалось быстро оказать помощь.

Сейчас точная причина аварии поезда в Альпах неизвестна. Рассматриваются варианты повреждения пути в результате шторма или препятствия, вероятно, корня дерева, который оказался там из-за непогоды.

В Австрии перевернулся поезд со школьниками: много пострадавших / 2 фотографии

Недавно в Пакистане столкнулись два поезда. В результате трагедии погибли около 30 пассажиров и 100 пострадали.

Всего в поездах находились более 1 тыс. человек, некоторые из них ехали на свадьбу. Сначала один из поездов сошел с рельсов, а другой наехал на него. Точную причину пока устанавливают.

Фото: Пожарная часть коммуны Тамсвег