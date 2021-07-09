В Австрії поблизу Альп перекинувся поїзд, у якому їхали школярі. Внаслідок інциденту з 54 пасажирів 17 отримали поранення.

Подія сталася близько 7.00 за місцевим часом на залізниці у долині річки Мур, що на південному сході країни. Один з трьох вагонів поїзда впав у річку.

Командир місцевих служб порятунку Антон Шільхер заявив, що усім постраждалим вдалося швидко надати допомогу.

Наразі точна причина аварії поїзда в Альпах невідома. Розглядаються варіанти пошкодження колії внаслідок шторму або перешкоди, ймовірно, кореня дерева, який опинився там через негоду.

В Австрії перекинувся поїзд зі школярами: багато постраждалих / 2 фотографии

Нещодавно у Пакистані зіткнулися два потяги. Внаслідок трагедії загинуло близько 30 пасажирів і 100 постраждали.

Всього у поїздах перебувало понад 1 тис. людей, деякі з них їхали на весілля. Спочатку один з поїздів зійшов з рейок, а інший наїхав на нього. Точну причину поки що встановлюють.

Фото: Пожежна частина комуни Тамсвег