На Закарпатье 12-летняя девочка спасла четверых детей от наводнения (ФОТО)

На Закарпатье 12-летняя Татьяна Тулайдан, не побоявшись страшной грозы и стихии, спасла от наводнения семилетнего брата и еще трех соседских детей.

Девочка, живущая в поселке Ясиня Раховского района, была дома одна с маленьким братиком, когда улицу, двор и дом начало резко заливать водой.

В тот момент, когда село накрыла паводковая волна, их родители работали в поле.

Однако Таня не поддалась панике и своими действиями спасла жизни четырех детей.

Родители были в поле: на Закарпатье 12-летняя девочка спасла четверых детей от наводнения / 3 фотографии

В первую очередь девочка выключила дома электричество. Затем она вместе с братом побежала к дому тети.

В помещении находились еще трое детей, а воды в доме было уже по колено.

Однако Таня успокоила детей и провела на второй этаж своего дома. Все были в безопасности и ждали возвращения взрослых.

— Девочка показала себя настоящим спасателем. Далеко не каждый поступил бы так же и я считаю, что поступок этой героини являются примером для подражания, — отметил руководитель закарпатских спасателей Роман Гудак.

После такого героического поступит Таню хотят номинировать на получения премии Герой-спасатель года.

Источник: Анатолий Полосков, ГСЧС Закарпатья

Фото: ГСЧС Закарпатья