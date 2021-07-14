На Закарпатті 12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені (ФОТО)

На Закарпатті 12-річна Тетяна Тулайдан, не злякавшись страшної грози й стихії, врятувала від повені семирічного братика та ще трьох сусідських дітей.

Дівчинка, яка живе у селищі Ясіня Рахівського району, була вдома сама з маленьким братиком, коли вулицю, подвір’я й будинок почало різко заливати водою.

У той момент, коли село накрила паводкова хвиля, їхні батьки працювали в полі.

Однак Тетянка не піддалася паніці й своїми діями врятувала життя чотирьох дітей.

Батьки були в полі: на Закарпатті 12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені / 3 фотографии

Впершу чергу дівчинка вимкнула вдома електрику. Потім вона разом із братом побігла до будинку тітки.

У приміщенні перебували ще троє дітей, а води в хаті було вже по коліна.

Однак Тетянка заспокоїла дітлахів та провела на другий поверх свого будинку. Усі були в безпеці й чекали на повернення дорослих.

– Дівчинка показала себе справжнім рятувальником. Далеко не кожен зробив би так само і я вважаю, що вчинок цієї героїні є прикладом для наслідування, – зазначив керівник закарпатських рятувальників Роман Гудак.

Після такого героїчного вчину Тетянку хочуть номінувати на здобуття премії Герой-рятувальник року.

Джерело: Анатолій Полосков, ДСНС Закарпаття

Фото: ДСНС Закарпаття