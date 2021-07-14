На Закарпатті 12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені (ФОТО)

На Закарпатті 12-річна Тетяна Тулайдан, не злякавшись страшної грози й стихії, врятувала від повені семирічного братика та ще трьох сусідських дітей.
Дівчинка, яка живе у селищі Ясіня Рахівського району, була вдома сама з маленьким братиком, коли вулицю, подвір’я й будинок почало різко заливати водою.
У той момент, коли село накрила паводкова хвиля, їхні батьки працювали в полі.
Однак Тетянка не піддалася паніці й своїми діями врятувала життя чотирьох дітей.
Впершу чергу дівчинка вимкнула вдома електрику. Потім вона разом із братом побігла до будинку тітки.
У приміщенні перебували ще троє дітей, а води в хаті було вже по коліна.
Однак Тетянка заспокоїла дітлахів та провела на другий поверх свого будинку. Усі були в безпеці й чекали на повернення дорослих.
– Дівчинка показала себе справжнім рятувальником. Далеко не кожен зробив би так само і я вважаю, що вчинок цієї героїні є прикладом для наслідування, – зазначив керівник закарпатських рятувальників Роман Гудак.
Після такого героїчного вчину Тетянку хочуть номінувати на здобуття премії Герой-рятувальник року.
Джерело: Анатолій Полосков, ДСНС Закарпаття
Фото: ДСНС Закарпаття