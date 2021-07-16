В Днепре жестоко избили до сотрясения мозга активистку Наталью Ешонкулову. Женщина связывает нападение со своей общественной деятельностью.

Сразу после инцидента, который произошел ночью 15 июля, женщина вся в крови вышла в прямой эфир и поделилась жуткой историей.

По словам пострадавшей, возле ее же дома на нее напали двое мужчин.

Они били 37-летнюю Наталью руками и ногами. Нападавшие сломали переносицу, выбили зубы и разбили голову.

К счастью, спасли от смерти Наталью ее соседи, которые стали очевидцами избиения.

— Меня только что пытались убить. Если бы не соседка, меня бы здесь убили. У них были ножи. Люди, меня хотят убить, — заявила напуганная женщина.

Наталья считает, что нападение было спланировано и оно связано с ее профессиональной деятельностью — освещение преступлений местного криминалитета.

По ее словам, избиение произошло после того, как она написала заявление на нескольких преступников.

Сейчас активиста находится на обследовании в одной из местных больниц.

16 июля после нападения полиция открыла уголовное производство по статьям о покушении на преступление и покушение на умышленное убийство. Санкции статьи предусматривает от семи до 15 лет заключения.

Правоохранители выясняют, кто причастен к преступлению.

Кто такая Наталья Ешонкулова

Это активистка из Днепра. Она рассказывает о бандитских схемах в городе и деятельности криминалитета. На ее странице в Facebook написано, что возглавляет организацию Укры.

Источник: Наталья Ешонкулова