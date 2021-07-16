У Дніпрі жорстоко побили до струсу мозку активістку Наталію Ешонкулову. Жінка пов’язує напад зі своєю громадською діяльністю.

Одразу після інциденту, який стався вночі 15 липня, жінка уся в крові вийшла у прямий ефір та поділилася моторошною історією.

За словами постраждалої, біля її ж будинку на неї напали двоє чоловіків.

Вони били 37-річну Наталю руками і ногами. Нападники зламали перенісся, вибили зуби та розбили голову.

На щастя, врятували від смерті Наталю її сусіди, які стали очевидцями побиття.

– Мене тільки що намагалися вбити. Якби не сусідка, мене б тут убили. У них були ножі. Люди, мене хочуть знищити, – заявила налякана жінка.

Наталя вважає, що напад був спланований і він пов’язаний з її професійною діяльністю – висвітлення злочинів місцевого криміналітету.

За її словами, побиття сталося після того, як вона написала заяву на кількох злочинців.

Наразі активіста перебуває на обстеженні в одній з місцевих лікарень.

16 липня після нападу поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про замах на злочин та замах на умисне вбивство. Санкції статті передбачає від семи до 15 років ув’язнення.

Правоохоронці з’ясовують, хто причетний до злочину.

Хто така Наталя Ешонкулова

Це активістка з Дніпра. Вона розповідає про бандитські схеми у місті та діяльність криміналітету. На її сторінці у Facebook написано, що очолює організацію Укри.

Джерело: Наталя Ешонкулова