В Одесской области в одном из сел Ананьевского объединенной территориальной общины произошла стрельба, в результате которой был убит 32-летний местный житель.

Полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, которое стало для него смертельным.

— Задержали 49-летнего жителя Ананьевского ОТГ по подозрению в убийстве односельчанина, — сообщили в полиции Одесской области.

Как оказалось, трагедию спровоцировал давний конфликт.

Погибший с топором в руках пытался перелезть на территорию дома 49-летнего оппонента. Хозяин взял ружье и сделал сначала один предупредительный выстрел в воздух, а после — в соседа.

Сейчас хозяин дома задержан, решают вопрос об уведомлении ему о подозрении. Все обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются. Досудебное расследование продолжается.

— Правонарушитель помещен в изолятор временного содержания. Согласно действующему законодательству, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы, — сообщил начальник Подольского районного управления полиции ГУНП в Одесской области.

Мужчина, который совершил преступление, пояснил, что с умершим уроженцем Донецкой области конфликтовал, и когда тот попытался перелезть к нему через забор с топором, сделал предупредительный выстрел, а затем выстрелил в сторону соседа.

— Действия жителя Одесской области внесли в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство. Оружие, на хранение которой у него есть официальное разрешение, изъяли и направили на экспертизу. Самого гражданина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области