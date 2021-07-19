В Одеській області в одному із сіл Ананьївської об’єднаної територіальної громади відбулася стрілянина, внаслідок якої було вбито 32-річного місцевого жителя.
Поліцейські виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням грудної клітини, яке стало для нього смертельним.
– Наразі затримали 49-річного жителя Ананьївської ОТГ за підозрою у вбивстві односельця, – повідомили у поліції Одещини.
Як виявилося, трагедію спровокував давній конфлікт.
Загиблий із сокирою в руках намагався перелізти на територію домоволодіння 49-річного опонента. Господар взяв рушницю і зробив спочатку один попереджувальний постріл у повітря, а після – у сусіда з сокирою в руках.
Наразі господаря домоволодіння затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Всі обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються. Досудове розслідування триває.
– Правопорушник поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі, – повідомив начальник Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області.
Чоловік, який скоїв злочин, пояснив, що з померлим уродженцем Донеччини конфліктував, і коли той спробував перелізти до нього через паркан з сокирою, він зробив з рушниці попереджувальний постріл вгору, а потім вистрілив у бік сусіда.
Дії жителя Одещини внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань як умисне вбивство. Зброю, на зберігання якої в нього є офіційний дозвіл, вилучили та направили на експертизу. Самого громадянина затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Джерело: ГУНП в Одеській області
Фото: ГУНП в Одесской области