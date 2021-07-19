В курортном польском городе Крыница Морская, на севере страны, утонул 59-летний гражданин Украины.

Смертельный инцидент произошел в субботу, 17 июля, на Вислинской косе.

В течение выходных 17-18 июля побережье Балтийского моря в Польше утонули четверо, среди них есть и гражданин Украины.

Статистика погибших на воде в Украине

С начала года на побережье Азовского моря утонули семеро, в том числе, 14-летний подросток.

С начала июня на водоемах Украины погибли 8 детей.

— Статистика погибших на воде поражает, ведь с начала первого летнего месяца на водных объектах Украины уже погибло почти 40 человек. Хуже всего, что и количество утонувших детей в летний период традиционно растет, — говорится в сообщении ДСНС.

По данным спасателей, летальные случаи за последние дни зафиксировали на Прикарпатье, в Донецкой области и Запорожье.

Всего с начала года вода унесла жизни 27 детей.

— В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственные, — обращаются спасатели.

Источник: RMF