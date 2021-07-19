У курортному польському місті Криниця Морська, що на півночі країни, потонув 59-річний громадянин України.

Смертельний інцидент стався у суботу, 17 липня, на Віслинській косі.

Зазначається, що протягом вихідних 17-18 липня узбережжі Балтійського моря у Польщі потонули чотири людини, серед них є і громадянин України.

Статистика загиблих на воді в Україні

З початку року на узбережжі Азовського моря потонуло сім людей, зокрема 14-річний підліток.

З початку червня на водоймах України загинули восьмеро дітей.

– Статистика загиблих у воді вражає, адже від початку першого літнього місяця на водних об’єктах України вже загинуло майже 40 людей. Найгірше, що і кількість потонулих дітей у літній період традиційно зростає, – йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, летальні випадки за останні дні зафіксовано на Прикарпатті, в Донецькій області та в Запоріжжі.

Загалом з початку року вода забрала життя 27 дітей.

– У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні, – звертаються рятувальники.

Джерело: RMF