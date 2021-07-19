Во Львове на улице Русской, 8 обрушилась стена нежилого дома. Под завалами нашли тело мужчины.

Как сообщили в службе ГСЧС, к месту происшествия сразу после вызова направили пожарно-спасательные подразделения Львова, которые провели разбор разрушенных конструкций.

Сейчас личность погибшего устанавливаются.

Зимой во Львове обвалилась крыша одноэтажного пристройки к двухэтажному частного дома, в результате чего погиб один человек.

Инцидент, который разрушил 12 квадратных метров кровли здания, произошел около 10.36 на улице Садовая, 2А. Позже на место происшествия прибыли спасатели, которые начали ликвидацию последствий обвала.

Источник: Львовский городской совет

Фото: Львовский городской совет