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Факти / Надзвичайні події
Абрамова Юлія |

У Львові впала стіна будинку: під завалами знайшли тіло чоловіка

У Львові впала стіна будинку: під завалами знайшли тіло чоловіка

У Львові на вулиці Руській, 8 відбулось руйнування стіни нежитлового будинку. Під завалами знайшли тіло чоловіка.

Як повідомили у службі ДСНС, до місця події одразу після виклику направили пожежно-рятувальні підрозділи Львова, які провели розбір зруйнованих конструкцій.

Наразі особу загиблого з’ясовують.

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Взимку у Львові обвалився дах одноповерхової прибудови до двоповерхового приватного будинку, внаслідок чого загинула одна людина.

Інцидент, який зруйнував 12 квадратних метрів покрівлі будівлі, стався близько 10.36 на вулиці Садова, 2А. Пізніше на місце події прибули рятувальники, які почали ліквідацію наслідків обвалу.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Львівська міська рада

 

 

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