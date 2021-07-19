В Винницкой области обрушился колодец: человека полностью засыпало камнями

В Винницкой области во время проведения чистки обрушился каменный колодец. В результате этого 52-летнего мужчину полностью засыпало камнями на глубине около девяти метров.

Чрезвычайное происшествие произошло в поселке Черновцы Могилев-Подольского района. По данным ГСЧС, на место аварии сразу направили местных спасателей и мобильно-оперативную группу.

Сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место обвала колодца, выяснили, что мужчину засыпало камнями во время чистки источника воды.

Спасатели вчера вечером с помощью специального оборудования смогли раскопать мужчину, а затем пострадавшего передали работникам экстренной медицинской помощи.

В ГСЧС отметили, что для проведения аварийно-спасательных работ привлекли 14 человек личного состава и три специальных автомобиля.