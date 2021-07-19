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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Вінницькій області обвалилася криниця: людину повністю засипало камінням

У Вінницькій області обвалилася криниця: людину повністю засипало камінням

У Вінницькій області під час проведення чищення обвалилася кам’яна криниця. Унаслідок цього 52-річного чоловіка повністю засипало камінням на глибині близько дев’яти метрів.

Надзвичайна подія сталася у селищі Чернівці Могилів-Подільського району. За даними ДСНС, на місце аварії одразу направили місцевих рятувальників та мобільно-оперативну групу.

У Вінницькій області обвалилася криниця: людину повністю засипало камінням

Працівники ДСНС, які прибули на місце обвалу криниці, з’ясували, що чоловіка засипало камінням під час чищення джерела води.

Рятувальники вчора ввечері за допомогою спеціального обладнання змогли розкопати чоловіка, а згодом постраждалого передали працівникам екстреної медичної допомоги.

У ДСНС зазначили, що для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 14 осіб особового складу та три спеціальні автомобілі.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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