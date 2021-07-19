У Вінницькій області обвалилася криниця: людину повністю засипало камінням

У Вінницькій області під час проведення чищення обвалилася кам’яна криниця. Унаслідок цього 52-річного чоловіка повністю засипало камінням на глибині близько дев’яти метрів.

Надзвичайна подія сталася у селищі Чернівці Могилів-Подільського району. За даними ДСНС, на місце аварії одразу направили місцевих рятувальників та мобільно-оперативну групу.

Працівники ДСНС, які прибули на місце обвалу криниці, з’ясували, що чоловіка засипало камінням під час чищення джерела води.

Рятувальники вчора ввечері за допомогою спеціального обладнання змогли розкопати чоловіка, а згодом постраждалого передали працівникам екстреної медичної допомоги.

У ДСНС зазначили, що для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 14 осіб особового складу та три спеціальні автомобілі.