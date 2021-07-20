В курортном поселке Приморский Посад на берегу Азовского моря медуз с пляжа начали убирать экскаватором. В этом году проблема медуз обострилась — морские существа мешают людям купаться на пляжах из-за большого количества.

Соответствующее видео в соцсетях опубликовали отдыхающие.

На кадрах можно увидеть, как берег на пляже чистят с помощью техники.

Вероятно, местные власти пришли к такому решению, чтобы отдыхающие могли подойти к воде.

Кроме этого, нашествие медуз наблюдается на украинских курортах Кирилловка и Лазурное, а на косе Пересыпь пляж усеян мертвой живностью.

Многие туристы стараются не обращать внимания на живность и продолжают купаться.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря связывают рост числа медуз в Азовском море с увеличением их численности в Черном.

По мнению экспертов, важным фактором также является постепенное приближение солености обоих морей, в частности, из-за изменения в водном балансе Азовского бассейна. Кроме того, теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз.