На Азовском море в районе курортной Кирилловки Запорожской области невозможно зайти в воду из-за нашествия медуз.

Сотрудникам пляжей приходится очищать воду от неприятных морских обитателей с помощью граблей.

Но это мало помогает – туристы, выбравшие для отдыха последние дни лета, вынуждены просто сидеть на берегу и дышать морским воздухом.

Читайте: Жара немного задержится: прогноз погоды в Украине на лето 2020

Месяц назад испортил отдых в Кирилловке и сильный ливень, который затопил улицы поселка и базы отдыха на Федотовой косе.

Воды было по пояс, а автомобили затопило по самые окна. И даже через сутки после дождя Федотова коса оставалась затопленной.