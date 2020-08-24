PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Грабли не помогают: на Азовском море в Кирилловке нашествие медуз

На Азовском море в районе курортной Кирилловки Запорожской области невозможно зайти в воду из-за нашествия медуз.

Сотрудникам пляжей приходится очищать воду от неприятных морских обитателей с помощью граблей.

Но это мало помогает – туристы, выбравшие для отдыха последние дни лета, вынуждены просто сидеть на берегу и дышать морским воздухом.

Читайте: Жара немного задержится: прогноз погоды в Украине на лето 2020

Месяц назад испортил отдых в Кирилловке и сильный ливень, который затопил улицы поселка и базы отдыха на Федотовой косе.

Воды было по пояс, а автомобили затопило по самые окна. И даже через сутки после дождя Федотова коса оставалась затопленной.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка